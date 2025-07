LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 6-7 2-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurri rimontati e sconfitti

Il torneo di Wimbledon 2025 si infiamma con emozioni e colpi di scena: la sfida tra Errani/Vavassori e Withrow Khromacheva ha regalato momenti intensi, anche se gli azzurri sono stati rimontati e sconfitti. Un match vibrante che ha mostrato il cuore degli italiani, ma alla fine, il tennis premia l’esperienza e la determinazione degli avversari. Resta il ricordo di un duello avvincente e la speranza di rivincite future: clicca qui per aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di ErraniVavassori, che salutano Wimbledon 2025: un saluto sportivo! 18:15 Un tie.break del 2° set riaperto da 5-1, ma che non ha mai veramente visto gli azzurri a un passo dai quarti di finale. A due punti comunque ci sono arrivati, ma ha fatto la differenza il miglior rendimento in risposta dei rivali dal 1° set, e da quel break subito da Withrow all’inizio, in poi. 18:13 KhromachevaWithrow b. ErraniVavassori 3-6, 7-6(6), 6-2! Fuori la risposta slice, finisce così. Una rimonta vincente per Khromacheva e Withrow. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 6-3, 6-7, 2-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: azzurri rimontati e sconfitti

