Arbitri nuova stagione tra addii e promozioni | Orsato designatore in Serie C

Tra addii e promozioni, la nuova stagione arbitrale si apre con emozioni e rinnovamento. Alla presentazione ufficiale degli organici per il 2025-26, il presidente Zappi ha descritto questo momento come “l’ultimo giorno di scuola e il primo della nuova stagione”, segnando un passo decisivo verso un futuro sempre più brillante per gli arbitri italiani. La CAN, con i suoi 42 incarichi, rappresenta il cuore pulsante di questo nuovo inizio.

Un clima sospeso tra la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo ha accompagnato la recente presentazione ufficiale degli organici arbitrali nazionali per la stagione 2025-26. Il presidente dell'AIA Antonio Zappi, intervenuto all'evento, ha parlato di "ultimo giorno di scuola e primo della nuova stagione", segnalando l'avvio di un rinnovamento concreto nella classe arbitrale italiana. La CAN (Commissione Arbitri Nazionale) sarà composta da 42 arbitri (contro i 47 della stagione passata), per precisa scelta del designatore Gianluca Rocchi, accompagnata anche dalla riduzione degli assistenti (da 84 a 76) e dalla definizione dei 24 VMO (Video Match Official).

