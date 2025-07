Neuer durissimo contro Donnarumma | e Courtois lo difende

Il Mondiale per Club si avvicina alle sue fasi decisive, accendendo il dibattito tra i protagonisti. Al centro delle polemiche, il giovane portiere del PSG, Gigio Donnarumma, diventa bersaglio di dure critiche da parte di Manuel Neuer, mentre Thibaut Courtois si schiera a suo favore. Con semifinali che promettono spettacolo e tensione, il torneo si prepara a regalare emozioni indimenticabili e nuovi capitoli di una competizione appassionante.

Il Mondiale per Club si avvia verso la sua fase conclusiva: al centro delle polemiche è finito Gigio Donnarumma, attaccato da Manuel Neuer e difeso da Thibaut Courtois Si disputeranno nei prossimi giorni le semifinali del Mondiale per Club, con Chelsea-Fluminense e PSG-Real Madrid. Tre europee e una sudamericana per il titolo di campione del mondo. Il Paris ieri ha battuto il Bayern Monaco dopo una partita durissima, finita addirittura in nove uomini per le espulsioni di Pacho e Lucas Hernandez. Ma oltre al 2-0 in inferiorità numerica, c'è stato un altro episodio che ha fatto molto discutere.

