Colpo Van der Poel al Tour de France tappa e maglia gialla

Mathieu Van der Poel firma un'impresa straordinaria nella seconda tappa del Tour de France 2025, conquistando la vittoria davanti a campioni come Pogacar e Vingegaard. La sua prestazione impeccabile gli permette di indossare la maglia gialla, segnando un inizio di grande stagione per l'olandese e il team Alpecin Deceuninck. Una vittoria che promette scintille e che già infiamma l'entusiasmo dei tifosi, aprendo scenari emozionanti per questa edizione della Grande Boucle.

L'olandese trionfa nella seconda frazione davanti a Pogacar e Vingegaard BOULOGNE SUR MER (FRANCIA) - Mathieu Van der Poel centra il successo nella seconda tappa del Tour de France 2025, la Lauwin Planque-Boulogne sur Mer di 209,01 km. Il corridore olandese regala all'Alpecin Deceuninck la seconda a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Colpo Van der Poel al Tour de France, tappa e maglia gialla

In questa notizia si parla di: poel - tour - france - tappa

Van der Poel in ospedale dopo la doppia caduta, a rischio il Tour de France: “Più danni del previsto” - Mathieu Van der Poel ha vissuto un fine settimana drammatico dopo una doppia caduta durante la tappa ceca della Coppa del Mondo di mountain bike.

Tour de France, Van der Poel conquista la seconda tappa, cambia la maglia gialla https://oggisportnotizie.it/2025/07/seconda-tappa-tour-de-france/… Vai su X

PHILIPSEN IN GIALLO, VENTAGLI E SUBITO DISTACCHI IN CLASSIFICA Prima tappa del Tour de France caratterizzata dal forte vento. Molto bene la Visma sempre in testa al gruppo, fortissima anche l'Alpecin con Van Der Poel e Groves a supporto di Philip Vai su Facebook

Tour de France, 2ª tappa: a van der Poel vittoria e maglia gialla. 2° Pogacar e 3° Vingegaard; Colpo Van der Poel al Tour de France, tappa e maglia gialla; Tour de France: tappa e maglia per Mathieu Van der Poel.

Tour de France: van der Poel vince la seconda tappa e conquista la maglia gialla - Van der Poel batte Pogacar e Vingegaard nello sprint L’olandese Mathieu van der Poel conquista la seconda frazione del Tour de France tra Lauwin Planque e Boulogne sur Mer lunga 209,01 chilometri. Riporta msn.com

Tour: Van der Poel vince la seconda tappa ed è maglia gialla - L'olandese Mathieu Van der Poel ha vinto la seconda tappa del Tour de France, Lauwin- Lo riporta ansa.it