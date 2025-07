Spettatore cerca un video estremo al Tour de France Milan sbatte per aria il telefonino

Durante il Tour de France a Milano, un fan impetuoso si lancia nel tentativo di catturare un video estremo, finendo per scagliare il telefonino in aria. L’episodio, con il ciclista della Lidl-Trek protagonista, mette in evidenza quanto l’invasività del pubblico possa mettere a rischio la sicurezza dei corridori. Un esempio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare lo spettacolo e la fatica degli atleti. Continua a leggere per scoprire cosa è successo davvero.

Il ciclista della Lidl-Trek protagonista dell'ennesimo episodio che mette a rischio la sicurezza dei corridori a causa dell'invadenza del pubblico: tira dritto e travolge tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

