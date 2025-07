Marianella boccia l’idea Osimhen-David per la Juve | È una coppia che vedo mal assortita Poi consiglia la società | Io punterei tutta la vita su questi giocatori

Massimo Marianella smaschera l'idea di vedere Osimhen e David insieme alla Juventus, definendola una coppia poco affiatata. Tuttavia, il suo consiglio ai bianconeri è chiaro: puntare con convinzione sui talenti già in rosa, ritenendo che siano la vera forza da valorizzare. In un mercato spesso fatto di illusioni, le sue parole suonano come un invito a investire sulle proprie risorse e a non inseguire chimere.

Marianella, giornalista, ha respinto l’assortimento tra Osihen e David in una Juve ipotetica e ha dato anche questo consiglio: le sue parole. Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del possibile accoppiamento tattico tra Victor Osimhen e Jonathan David alla Juve. Ecco le sue parole, che evidenziano un consiglio ai bianconeri. OSIMHEN INSIEME A DAVID NELLA JUVE? NO, GRAZIE! – « Osimhen? È un giocatore che interessa molto alla Juventus e non riesco a intendere bene perché, perché ingaggi Jonathan David. Allora, Osimhen può essere affiancato a un altro attaccante, David è abituato a giocare da solo, lì davanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marianella boccia l’idea Osimhen-David per la Juve: «È una coppia che vedo mal assortita». Poi consiglia la società : «Io punterei tutta la vita su questi giocatori»

In questa notizia si parla di: david - juve - marianella - osimhen

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Marianella: “Mi stupisce l’interesse della Juventus per Osimhen. Con David sarebbe una coppa mal...; Ceccarini: L'arrivo di David non ha fermato il progetto Osimhen; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Possibile contatto col Napoli per Osimhen. Ancora nessuna risposta da....

Marianella: “Mi stupisce l’interesse della Juventus per Osimhen. Con David sarebbe una coppa mal assortita. Su Kolo Muani…” - Massimo Marianella, dagli studi di Sky sport, ha parlato del mercato della Juventus e in modo particolare si è concentrato sui movimenti in attacco. Da tuttojuve.com

Ceccarini: "L'arrivo di David non ha fermato il progetto Osimhen" - "La Juventus sta cercando di sistemare la rosa in vista della prossima stagione – le parole di Niccolò Ceccarini a Tmw Radio –. tuttojuve.com scrive