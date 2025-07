Roberto Donadoni sicuro sullo Scudetto | Napoli squadra importante ma l’Inter…

Roberto Donadoni si esprime con entusiasmo sulla corsa scudetto, sottolineando l'importanza del Napoli come protagonista principale. Tuttavia, l’ex allenatore non risparmia qualche critica all’Inter, definendola una squadra importante ma ancora lontana dalla vetta. Mentre il campionato si avvicina a una fase decisiva, le sue parole accendono il dibattito tra tifosi e appassionati: la lotta per lo scudetto promette emozioni incredibili e grandi sorprese.

L’ex allenatore Roberto Donadoni ha detto la sua sulla prossima lotta Scudetto. Tra le squadre favorite e la situazione dell’Inter, ecco le sue parole. Roberto Donadoni è intervenuto a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso. L’ex allenatore del Bologna ha detto la sua sulla prossima lotta Scudetto, che quasi sicuramente sarà molto avvincente. Il Napoli, che uscirà probabilmente rinforzato da questa campagna acquisti, partirà con l’obiettivo di difendere il titolo, ma c’è grande curiosità anche per altre squadre. Il nuovo Milan di Allegri potrà gestire una sola competizione lungo tutto l’anno, e la Juventus si sta muovendo bene sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roberto Donadoni sicuro sullo Scudetto: «Napoli squadra importante, ma l’Inter…»

