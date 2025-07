Van der Poel beffa Pogacar nella seconda tappa del Tour de France 2025 e si prende la maglia gialla

In una svolta sorprendente della seconda tappa del Tour de France 2025, Van der Poel si impone in un arrivo spettacolare, beffando Pogacar e Vingegaard. Con una volata in salita mozzafiato, il campione olandese conquista la maglia gialla, sfilandola a Philipsen e lasciando tutti senza parole. Questo episodio segna un nuovo capitolo nella battaglia per la corsa più prestigiosa del ciclismo. La competizione si infiamma: chi prenderà il prossimo trofeo?

La seconda tappa del Tour de France 2025, da Lauwin-Planque Boulogne-sur-Mer di 209,1 km) ha visto il successo di Mathieu Van der Poel che, al termine di una volata tutta in salita, beffa i due grandi rivali, Pogacar e Vingegaard. Il corridore olandese si prende così la maglia gialla sfilandola a Philipsen. VAN DER POEL BEFFA POGACAR: LA CRONACA DELLA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 ORDINE D’ARRIVO 1-Mathieju Van der Poel 4h45’41” 2-Tadej Pogacar s.t 3-Jonas Vingegaard s.t 4-Romain Gregoire s.t 5-Julian Alanphilippe s.t 6-Oscar Onley s.t 7-Aurelien Paret Peintre s.t LA CLASSIFICA GENERALE 1-Mathieu Van der Poel. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Van der Poel beffa Pogacar nella seconda tappa del Tour de France 2025 e si prende la maglia gialla

