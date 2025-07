Pioggia fitta e raffiche di vento | le immagini del nubifragio che si è abbattuto su Milano

Milano si è risvegliata sotto un violento nubifragio, con pioggia fitta, raffiche di vento e lampi che hanno illuminato il cielo. L’allerta arancione, estesa fino a domani mattina, ha imposto la chiusura dei parchi, mentre la Protezione Civile ha attivato la vasca di laminazione per fronteggiare l’emergenza. In questa situazione critica, la città si prepara a resistere e a riprendersi. Restate aggiornati per scoprire come Milano affronta questa sfida meteo.

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano dove è stata emessa e prolungata fino a domani mattina l’allerta arancione per il maltempo, con tutti i parchi chiusi. Raffiche di vento fortissime e lampi sulla città, oltre alla pioggia battente che si è trasformata anche in grandine. L’allerta di forti temporali era preannunciata da alcuni giorni dalla protezione Civile del Comune di Milano che ha già attivato la vasca di laminazione per scongiurare l’ esondazione del Seveso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pioggia fitta e raffiche di vento: le immagini del nubifragio che si è abbattuto su Milano

