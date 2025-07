Mathieu van der Poel | Giornata nervosa ero molto motivato Due giorni fantastici per la squadra

Mathieu van der Poel si è dimostrato ancora una volta un protagonista indiscusso, superando le tensioni di una giornata nervosa per conquistare la seconda tappa del Tour de France 2025. Con una volata finale impressionante, l’olandese non solo vince, ma si prende anche la maglia gialla, scalzando Jasper Philipsen. In un finale di corsa ricco di emozioni, nessuno riesce a…

Con una prepotente vola finale Mathieu van der Poel vince la seconda tappa del Tour de France 2025, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer di 209.1km. Grazie al successo odierno e all’abbuono guadagnato l’olandese scalza il compagno di squadra Jasper Philipsen ed è la nuova maglia gialla. L’impegnativo finale di corsa trova la puntuale risposta dei big. Jonas Vingegaard prova ad attaccare, arriva la puntuale risposta di Pogacar. Nessuno riesce a capitalizzare i propri sfori sulle due cote nel finale e a quel punto lo sprint diventa la soluzione obbligata. Sul traguardo di Boulogne-sur-Mer van der Poel brucia il detentore della maglia iridata e il danese della Team Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mathieu van der Poel: “Giornata nervosa, ero molto motivato. Due giorni fantastici per la squadra”

