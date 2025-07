Milan i convocati di Allegri per il raduno | i big esclusi! E tra i giovani …

Domani, 7 luglio 2025, il Milan dà il via alla stagione 2025-26 con il raduno ufficiale. Tra i convocati di Allegri, si fanno notare i big esclusi e tra i giovani emergenti, pronti a scrivere nuove pagine di successi. Una sfida entusiasmante che promette grandi emozioni: scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa nuova avventura rossonera.

Domani, lunedì 7 luglio 2025, inizierà ufficialmente la stagione 2025-26 del Milan. Ecco i convocati di Max Allegri per il raduno rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, i convocati di Allegri per il raduno: i big esclusi! E tra i giovani …

In questa notizia si parla di: milan - convocati - allegri - raduno

Roma-Milan, i convocati: scelta fatta per Dovbyk, Ranieri corre ai ripari - Mancano poco più di 24 ore al match di Roma-Milan, penultima sfida della stagione e ultima all’Olimpico.

Cominciano oggi i primi test al centro sportivo di Milanello, che dureranno fino a domani. Domenica Massimiliano Allegri comunicherà la lista dei convocati per il raduno di lunedì, dove comincerà ufficialmente la nuova stagione del Milan. Vai su Facebook

Il Milan ha deciso di far allenare Yacine Adli con Milan Futuro: Allegri non lo ha incluso nel suo progetto. Adli e Devis Vasquez sono convocati per il 14 luglio, non per lunedì 7. Giorni supplementari per Theo Hernandez e Bennacer: sono in uscita e al raduno n Vai su X

I convocati Milan per il raduno: out Theo e Bennacer. Tra i giovani, anche Magni e Comotto; Milan, i convocati di Allegri per il raduno: i big esclusi! E tra i giovani …; È già il Milan di Allegri: Max protagonista al pre raduno, parla con Tare e saluta tutti. Ricci e Bondo facce nuove.

Milan, tutto pronto per il raduno. Curva Sud, la conferenza di Massimiliano Allegri e i volti nuovi dal mercato: ecco cosa c'è da sapere - È tutto pronto per il raduno del club rossonero, che si terrà a partire da lunedì 7 luglio: ecco tutto ciò che c'è da sapere in merito. Secondo eurosport.it

Milan: Allegri ha scelto capitano e vice, domani la presentazione ma c'è subito una grana - Il Milan apre domani la nuova stagione con il primo allenamento a Milanello: Allegri ha scelto i capitani. Segnala sport.virgilio.it