AMIGA Ninjyations | Un Gioco Retro per Amiga Creato con RedPill – Scaricalo Gratis!

Se sei un appassionato di giochi retrò e della leggendaria scena Amiga, non perderti Ninjyations! Questo fantastico titolo, nato come progetto didattico con RedPill, ti farà rivivere l’emozione dei classici arcade e SNES. Grazie a risorse vintage e tanta creatività, puoi scaricarlo gratis e riscoprire il fascino senza tempo del gaming rétro. Pronto a tuffarti in un’avventura pixelata? Allora, preparati a scoprire cosa rende Ninjyations un gioco davvero speciale!

Sei un appassionato di giochi retro e della scena Amiga? Abbiamo qualcosa di incredibile per te! Ninjyations è un progetto completato, realizzato come parte di un tutorial per RedPill, che mostra come creare giochi per Amiga utilizzando risorse classiche. Cos’è Ninjyations?. Ninjyations è un gioco platformaction ispirato ai classici arcade e ai titoli SNES, realizzato con: Grafica presa da vari giochi SNES e arcade (MAME).. Musiche e mod provenienti da ModArchive.org.. Effetti sonori estratti da giochi arcade (MAME).. Il progetto è nato inizialmente come dimostrazione per il tutorial su RedPill, ma si è trasformato in un gioco completo e divertente, ora disponibile per tutti gratuitamente! Importante: Libero e Gratuito!. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net