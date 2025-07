Formula 1 Norris vince a casa sua | storico podio per Hulkenberg! Disastro Leclerc

Un Gran Premio di Silverstone da ricordare, ricco di emozioni e colpi di scena! Lando Norris conquista una vittoria storica sulla sua pista di casa, mentre Hulkemberg scrive la sua prima top 3 dopo 15 anni di carriera, regalando un risultato incredibile. Disastro per Leclerc, mentre la gara si infiamma tra battaglie serrate e sorprese continue. Un episodio che resterà nella memoria degli appassionati: la Formula 1 ci regala ancora emozioni senza fine.

Un Gran Premio spettacolare in Formula 1 con Norris che si porta a casa una delle vittorie più importanti della sua carriera Termina il Gran Premio di Silverstone con la vittoria di Lando Norris che nella sua Gran Bretagna termina davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri e Nico Hulkenberg che per la prima volta in carriera in 15 anni di carriera dopo una lotta serrata con Lewis Hamilton. In un gara ricca di colpi di scena a causa della pioggia, il caos regna sovrano e tra una safety e l’altra Max Verstappen stecca all’inizio rigirandosi e trovandosi in decima posizione, recuperando fino alla quinta. 🔗 Leggi su Sportface.it