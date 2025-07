Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 18 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le condizioni del traffico nella regione Lazio. Oggi, 6 luglio 2025 alle ore 18:25, si registrano intense criticità sulle principali arterie romane, con code e incidenti che complicano il rientro dalle zone balneari. Restate con noi per aggiornamenti dettagliati e consigli utili, perché una buona informazione può fare la differenza nel vostro viaggio di rientro verso Roma.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Iniziano le prime code di rientro dalle zone balneari verso Roma sull'Aurelia un incidente e complica ulteriormente la situazione del rientro Ora le cose sono da Aranova a Malagrotta sulla 91 Roma Fiumicino dalla 12 alla raccordo anulare sulla Pontina code tra Pomezia Castel di Decima sempre verso Roma così come sulla Colombo con code da via di Pindaro a Vitinia ci spostiamo sulla diramazione Roma sud della dobbiamo code da Tor Vergata alla Raccordo Anulare e sulla A24 Roma Teramo a turbano ode da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro infine code sulla litoranea 3 Campo Ascolano a capo Per sulla Nettunense altezza Campo di Carne nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 18:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Nella iconica cornice romana del palazzo WeGil della Regione Lazio si è tenuta la consegna simbolica delle targhe e degli attestati delle botteghe, mercati e fiere storiche della città di Formia. Presente in rappresentanza del Sindaco Gianluca Taddeo l’assess Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; La grossa inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici a Roma.