E se Dumfries andasse via? L' algoritmo sceglie i sostituti ideali

Se Dumfries dovesse partire, l'algoritmo si attiverebbe per individuare i sostituti più adatti. Secondo Wallabies, uno dei profili più compatibili è Luis Henrique, già in forza all'Inter, ma anche Bellanova dell'Atalanta e Sarr del Crystal Palace emergono come opzioni interessanti. La scelta diventa cruciale per mantenere alta la competitività: il futuro sulla fascia dipende da questa selezione strategica.

