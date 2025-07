Formula 1 le pagelle di Leo Turrini | l’incredibile Hulk e il redivivo Binotto

Le pagelle di Leo Turrini ci portano nel cuore dell’azione con analisi appassionate e sorprendenti. Dalla vittoria epica di Hulkenberg al ritorno in grande stile di Binotto, il mondo della Formula 1 si svela tra storie di riscatto e strategie vincenti. Scopriamo insieme i protagonisti di questa stagione incredibile, un vero spettacolo per gli appassionati di motori e adrenalina. E’ il momento di immergersi nell’essenza di un universo sempre più affascinante.

10 HULKENBERG. Clamoroso primo podio in carriera per il veterano tedesco, a quasi 20 anni dal debutto in Formula Uno. Ci riesce azzeccando la strategia ma anche guidando con autorevolezza. E si tiene dietro un certo Lewis Hamilton. Scusate se è poco. 10 BINOTTO. Tre anni fa a Silverstone colse la penultima vittoria come capo del reparto corse Ferrari. Adesso l’ingegnere reggiano sta vivendo una sorta di seconda giovinezza con la ex Sauber. Complimenti vivissimi. 9 NORRIS. Onestamente la vittoria gliela regala Piastri con quella sciocchezza dietro safety car. Ma Lando è lì, pronto a sfruttare l’occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net