Stewart Copeland l’artista che ha reinventato la batteria e fatto tremare i Police

Stewart Copeland, il genio dietro le bacchette dei Police, ha rivoluzionato il modo di suonare la batteria e fatto tremare le sale di tutto il mondo. La sua carriera, ricca di aneddoti sorprendenti, rivela come la sua creatività abbia plasmato un’epoca musicale. Ma cosa c’è dietro i primi passi di questa leggenda? Scopriamo insieme i dettagli di un percorso straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica.

«La prima apparizione in video di Sting alla Bbc non è stata con i Police come credono tutti, ma come bassista in una mia canzone. Io, prima dei Police, ero un artista solista e cantante, lui saltava con una maschera da gorilla sul viso e suonava il basso, alla sua destra c’era Andy Summers (l’altro Police, ndr) alla chitarra, travestito da Leonid Brežnev», rivela al telefono dalla California Stewart Copeland, tra un colpo di tosse e l’altro causati da un sorso maldestro di cappuccino. Mister Copeland, da Alexandria, in Virginia, è l’artista che ha reinventato la batteria trasformandola da strumento di accompagnamento a scatola magica di suoni e poliritmie. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stewart Copeland, l’artista che ha reinventato la batteria e fatto tremare i Police

