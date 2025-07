Si aggrava il bilancio in Texas i morti sono 67

Le alluvioni in Texas continuano a mietere vittime, portando il tragico bilancio a 67 morti, tra cui 21 bambini, secondo fonti americane. La tragedia si approfondisce con 11 persone ancora disperse, tra cui gli occupanti di Camp Mystic, il campo estivo travolto dalle acque. Un dramma che evidenzia la furia della natura e la priorità di intervento nella regione.

I morti per le alluvioni in Texas sono 67, di cui 21 bambini. Lo riportano i media americani. Al momento risultano ancora disperse 11 persone che erano a Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze travolto dalle acque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si aggrava il bilancio in Texas, i morti sono 67

In questa notizia si parla di: texas - morti - sono - aggrava

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Il bilancio delle alluvioni in Texas si aggrava: i morti sono 43, di cui 15 bambini. Le persone disperse sono 27. Lo affermano le autorità #ANSA Vai su Facebook

Il bilancio delle alluvioni in Texas si aggrava: i morti sono 43, di cui 15 bambini. Le persone disperse sono 27. Lo affermano le autorità #ANSA Vai su X

Si aggrava il bilancio in Texas, i morti sono 67; Si aggrava il bilancio in Texas, i morti sono 67; Si aggrava il bilancio in Texas, i morti sono 67.

Si aggrava il bilancio in Texas, i morti sono 67 - Al momento risultano ancora disperse 11 persone che erano a Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze ... Da ansa.it

Texas, almeno 67 morti per l'alluvione: 21 sono bambini. Ancora 11 disperse del campo estivo per sole ragazze. «Travolte da un'onda di 8 metri» - Si aggrava il bilancio dei morti per le inondazioni in Texas. Scrive msn.com