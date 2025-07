Calciomercato Juventus Madama guarda in casa Fiorentina | vuole mettere le mani su un giocatore che ha promesso di non vestire mai il bianconero ma l’Inter è attenta alll’opportunità

Il calciomercato Juventus si infiamma: la Vecchia Signora guarda in casa Fiorentina, puntando un giocatore che ha promesso di non indossare mai il bianconero, ma ora è nel mirino anche dell’Inter. Una sfida di mercato esplosiva tra rivali, con i bianconeri pronti a mettere le mani su un talento brasiliano che potrebbe rivoluzionare la rosa. La battaglia è aperta: chi avrà la meglio?

Calciomercato Juventus, i bianconeri tengono d'occhio il brasiliano al pari di questa rivale: duello di mercato in vista?. Il calciomercato Juventus continua a tenere alta l'attenzione su diversi rinforzi per completare la rosa, con particolare focus sul reparto difensivo e sulle fasce, settori che necessitano di nuovi innesti per affrontare la stagione con maggiore competitività. Tra i nomi recentemente emersi c'è quello di Dodo, il terzino destro brasiliano classe 1998 della Fiorentina. Tuttavia, la sua trattativa potrebbe risultare più complessa di quanto previsto inizialmente. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Dodo avrebbe un rapporto teso con il club viola e, a quanto pare, avrebbe preso una decisione importante per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Gazzetta - La Juventus pensa a El Aynaoui per la mediana - La Juventus si guarda attorno alla ricerca di possibili rinforzi da portare a Torino nella sessione estiva di calciomercato. Scrive ilbianconero.com

Mercato Juve, quel big bianconero interessa davvero alla rivale di Madama? Il giornalista fa trasparire qualche dubbio: la rivelazione! - Il giornalista rivela un piccola “anomalia”: le parole Dusan Vlahovic al Milan è un’opzione possibile? Come scrive informazione.it