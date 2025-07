La Ferrari si perde nella pioggia Silverstone incorona le Mc Laren

La pioggia di Silverstone ha messo in luce le fragilità della Ferrari, lasciando il pubblico senza sorrisi e con l’amaro in bocca. La gara si trasforma in una sfida tra errori e strategie sbagliate, mentre Silverstone incorona le McLaren e un sorprendente Silverstone. Per Lewis Hamilton, il podio diventa un traguardo sfuggente dopo 14 anni di successi a casa, costretto a riflettere sugli sbagli che hanno impedito al Cavallino di conquistare la gloria.

Silverstone regala solo amarezze alla Ferrari, dopo la beffa degli ultimi minuti delle prove di sabato anche il Gran Premio d’Inghilterra è un incubo per le Rosse. Neppure la giornata no delle Mercedes e di Verstappen serve a portare sul podio il Cavallino e Lewis Hamilton che per 14 anni di seguito era arrivato tra i primi sul circuito di casa (nove volte aveva vinto) deve fare mea culpa per gli errori commessi nel finale di gara quando l’inseguimento alla Sauber di Nico Hulkenberg sembrava destinato al successo e invece un paio di errori dell’inglese hanno permesso a Nico di conquistare il podio per la prima volta nella sua carriera a quasi 38 anni (li compirà il prossimo 19 agosto). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Ferrari si perde nella pioggia. Silverstone incorona le Mc Laren

