Errani e Vavassori scivolano sotto la pioggia | Wimbledon è già finito

Wimbledon 2025 si conferma teatro di emozioni e sorprese, dove la pioggia può cambiare il destino in un attimo. Errani e Vavassori, lottando con determinazione, avevano appena assaporato il sogno dei quarti di finale, ma un’improvvisa interruzione atmosferica ha spento le loro speranze. La grinta e il coraggio sono stati messi a dura prova sotto il cielo londinese, dimostrando ancora una volta che nel tennis nulla è scritto finché c’è vita.

Wimbledon (Londra), 6 luglio 2025 – Basta una palla break per indirizzare la sorte di un incontro, basta la pioggia per cambiarla. Errani e Vavassori, con la precisione dei cecchini, mettono nel mirino la prima occasione del match contro Withrow e Khromacheva e centrano i quarti di finale a Wimbledon, ma è solo un'illusione, perché dopo una pausa per il maltempo i nostri portacolori perdono il ritmo e gli avversari ribaltano il match. Grinta, spettacolo e capacità di fare squadra, così la coppia azzurra, sembra aver messo in cassaforte il match già al secondo game: strappato a zero il servizio degli avversari e poi orsa di testa fino al definitivo 6-3.

