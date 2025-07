Calciomercato Inter GdS confronta Leoni e De Winter | i numeri e le statistiche

Nel vivace calciomercato dell'Inter, Leoni e De Winter sono ancora i protagonisti assoluti per rinforzare la difesa. La Gazzetta dello Sport mette a confronto i numeri e le statistiche di entrambi, evidenziando le sfide e le opportunità di ogni operazione. Con il Parma che complica le negoziazioni per Leoni e le possibilità di De Winter in ascesa, il futuro nerazzurro si gioca su dettagli e strategie. Ma quali sono davvero le differenze tra i due talenti?

Calciomercato Inter, i due obiettivi per la difesa rimangono Leoni e De Winter. La Gazzetta dello Sport ha confrontato i due giocatori. Tutti i numeri. Continuano ad essere due i nomi caldi per la difesa dell’ Inter del futuro. Giovanni Leoni rimane il primo obiettivo nerazzurro, ma convincere il Parma sembra sempre più difficile. Apparentemente più semplice arrivare a De Winter, con i meneghini che potrebbero giocarsi anche la carta Valentin Carboni. In attesa di conoscere gli sviluppi futuri della vicenda, La Gazzetta dello Sport ha confrontato i due giocatori. Di seguito un estratto dell’articolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, GdS confronta Leoni e De Winter: i numeri e le statistiche

