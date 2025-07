Nessuno vuole vivere in questo paese del Trentino | neppure con 100mila euro per ristrutturare la casa

In un Trentino in crisi di spopolamento, Sagron Mis si distingue come l’unico paesino ancora privo di richieste nel bando provinciale. La sfida di attrarre nuovi residenti sembra ardua, ma il sindaco Depaoli mantiene la speranza: “A settembre arriveranno domande”. Tuttavia, tra immobili vuoti e servizi carenti, la strada verso una rinascita richiede un cambiamento culturale e maggiore promozione. Ecco perché il futuro di Sagron Mis potrebbe ancora riscriversi.

Sagron Mis è l'unico paesino rimasto senza richieste nel bando anti-spopolamento della Provincia di Trento. Ma il sindaco Depaoli resta fiducioso: "Non è un dramma, ci vuole pazienza. A settembre arriveranno domande". Mancano però immobili e servizi, come il medico di base: "Serve un cambio culturale e più promozione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

