Usa Shazam per Bitter Sweet Symphony al concerto degli Oasis, la risposta di Richard Ashcroft.

Durante il concerto degli Oasis a Cardiff, Richard Ashcroft ha sorpreso tutti rispondendo con un'ironia affilata al video virale di una fan che usava Shazam per riconoscere "Bitter Sweet Symphony". La sua battuta, "Tutti i nuovi fan sono i benvenuti!", ha conquistato il pubblico e sottolineato con affetto la magia senza tempo di una canzone che continua a unire generazioni. Continua a leggere per scoprire il suo commento completo e il dietro le quinte di questa memorabile reazione.

Ma come caspita si fa a shazammare Bitter Sweet Symphony? Dove ha vissuto questa, in una caverna? Vai su X

Woman Shazams Live Performance of 'Bittersweet Symphony' in Viral Video - In fact, as Richard Ashcroft played "Bitter Sweet Symphony" on July 4, in Cardiff, one woman in the crowd could be seen using the popular music identification app, Shazam, to figure out which song it ... Lo riporta msn.com