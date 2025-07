F1 pagelle GP Gran Bretagna 2025 | Leclerc disastroso Norris il più regolare Piastri ingenuo

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 ha regalato emozioni e sorprese, tra alti e bassi delle stelle della Formula 1. La gara ha visto il ritorno di Norris sul gradino più alto, una vittoria storica per la McLaren dopo 17 anni, mentre Leclerc e Piastri hanno lasciato l’amaro in bocca con performance deludenti e ingenuità . Ecco le pagelle di un weekend indimenticabile a Silverstone.

PAGELLE GP GRAN BRETAGNA F1 2025. LANDO NORRIS (McLaren) 9: non fa sfracelli, non sembra il più brillante sotto la pioggia, ma vince con merito davanti al proprio pubblico. Per la prima volta. Non solo, riporta sul gradino più alto di Silverstone la scuderia di Woking dopo ben 17 anni! Clamoroso. Dopo una fase iniziale nella quale sembra averne meno di Oscar Piastri, sfrutta la penalità dell’australiano e vola verso un successo pesante anche per la classifica generale. OSCAR PIASTRI (McLaren) 6: sembrava lanciato verso una vittoria pesantissima in casa del rivale Lando Norris, invece rovina tutto con una penalizzazione di 10 secondi che gli costa a carissimo prezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it