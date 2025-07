Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2025 | Gennaro ha vinto Chiara ha fatto il colpaccio!

Prepariamoci a scoprire le emozioni della prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda il 7 luglio 2025. Gennaro conquista il suo sogno grazie a Chiara, che fa il colpaccio, mentre Roberto e Marina si trovano in acque agitate. Non perdetevi gli sviluppi di questa avvincente trama, ricca di colpi di scena e decisioni che cambieranno le sorti di tutti i protagonisti.

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Gennaro conquisterà il posto di Amministratore Delegato dei Cantieri e tutto grazie a Chiara. Per Roberto e Marina si metterà molto male. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2025: Gennaro ha vinto, Chiara ha fatto il colpaccio!

? Un Posto al Sole, puntate dal 7 all’11 luglio ? Eugenio lotterà tra la vita e la morte mentre Viola si tormenterà per i sensi di colpa. Ai Cantieri, Gennaro prenderà il pieno controllo. Roberto perderà il controllo e aggredirà Alberto, mettendosi seriamen Vai su Facebook

