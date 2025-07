F1Silverstone | vince NorrisHamilton 4°

L’atmosfera a Silverstone è stata infuocata dalla pioggia incessante, che ha trasformato la gara in un vero e proprio show di adrenalina. Con incidenti, caution e sorprese continue, la vittoria è andata ancora una volta a Norris, seguito da Piastri, penalizzato ma comunque protagonista. Sul podio anche Hulkenberg e Hamilton, mentre Leclerc e Verstappen hanno vissuto momenti difficili. La corsa si conferma un’avventura imprevedibile e emozionante, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo giro.

18.05 Pioggia protagonista a Silverstone: si parte in virtual safety car, poi safety car durante la gara perché il maltempo fa sul serio. Gara rocambolesca; alla fine ancora vittoria McLaren con Norris davanti al compagno di scuderia Piastri penalizzato di 10" (ma non incide sulla classifica delle gara). A sorpresa podio per il tedesco Hulkenberg (Sauber) davanti ad un ottimo Hamilton. Male invece Leclerc,soltanto 14°. Verstappen, partito in pole davanti a tutti, viene passato da Piastri e poi chiude con un deludente quinto posto.