Ciocci | Suning era ovunque persone fantastiche! Inter che emozione

Massimo Ciocci, ex attaccante e ora tecnico, rivela emozionanti retroscena sulla sua carriera e sul legame speciale con la famiglia Zhang, protagonisti della rinomata era Suning all’Inter. La sua testimonianza ci trasporta nel cuore di un’epoca indimenticabile, fatta di passioni e grandi emozioni. Scopri come questa esperienza abbia plasmato il suo percorso e quali sono i ricordi più cari di quel periodo. La sua storia È un viaggio tra passione, lealtà e sogni sportivi.

Massimo Ciocci, ex giocatore dell’Inter, in una lunga intervista è tornato a parlare con Tuttosport del suo passato e del legame con la famiglia di Steven Zhang. SUNING – L’ex attaccante e oggi tecnico, Massimo Ciocci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, tornando anche sulla sua esperienza con la proprietà cinese che ha recentemente lasciato l’ Inter. Ciocci, infatti, ha collaborato con il gruppo Suning durante la sua avventura professionale allo Jiangsu, il club cinese che all’epoca era controllato dalla famiglia Zhang. Un legame diretto con la precedente proprietà nerazzurra, che Ciocci ha voluto ricordare sottolineando il periodo condiviso in Cina, quando Suning era attiva nel calcio internazionale sia con l’Inter che con lo Jiangsu. 🔗 Leggi su Inter-news.it