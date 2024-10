Celentano-Mori, i guadagni stellari delle loro aziende: “Fatturato triplicato” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli affari di Adriano Celentano e Claudia Mori vanno a gonfie vele. La coppia, che da anni gestisce diverse imprese nel campo musicale e dell’intrattenimento, ha quasi raddoppiato i ricavi del loro gruppo, superando i 5 milioni di euro e raggiungendo utili di 465.000 euro, il triplo rispetto all’anno precedente. In questi giorni, la notizia della discussione tra Celentano e Teocoli, ha riempito le pagine dei giornali. “Non mi risponde al telefono da anni. Forse sarà morto”, ha detto Teocoli. “Non ti rispondo perché ti voglio bene”, aveva ribattuto via social “il molleggiato”.Leggi anche: “Non esce più da casa”. Adriano Celentano sparito nel nulla, Ornella Vanoni rivela il perché Nel luglio scorso, Celentano e Mori hanno ampliato i loro orizzonti lanciandosi in un nuovo business con la creazione della società Art and Music srl, dedicata all’organizzazione di concerti. Thesocialpost.it - Celentano-Mori, i guadagni stellari delle loro aziende: “Fatturato triplicato” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli affari di Adrianoe Claudiavanno a gonfie vele. La coppia, che da anni gestisce diverse imprese nel campo musicale e dell’intrattenimento, ha quasi raddoppiato i ricavi delgruppo, superando i 5 milioni di euro e raggiungendo utili di 465.000 euro, il triplo rispetto all’anno precedente. In questi giorni, la notizia della discussione trae Teocoli, ha riempito le pagine dei giornali. “Non mi risponde al telefono da anni. Forse sarà morto”, ha detto Teocoli. “Non ti rispondo perché ti voglio bene”, aveva ribattuto via social “il molleggiato”.Leggi anche: “Non esce più da casa”. Adrianosparito nel nulla, Ornella Vanoni rivela il perché Nel luglio scorso,hanno ampliato iorizzonti lanciandosi in un nuovo business con la creazione della società Art and Music srl, dedicata all’organizzazione di concerti.

