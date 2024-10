Adriano Panatta, "è kryptonite per Sinner": chi è il vero avversario in campo di Jannik (Di lunedì 14 ottobre 2024) Adriano Panatta, che sia sugli scranni della Domenica Sportiva o più semplicemente in strada tra la gente, ormai viene tempestato di domande su Jannik Sinner, astro “crescente” del tennis mondiale, capace di portare l'Italia in cima alla classifica ATP. Un risultato storico, oltre ai due Slam conquistati nel 2024 e a tutte le altre vittorie. Lo stesso Panatta, alla DS, racconta: “Agli inizi mi ponevano interrogativi semplici ‘Come sta Sinner?'. ‘Bene, grazie', era l'unica risposta possibile. Oggi le richieste risultano variegate, e più complesse. C'è la maledetta questione Wada e dall'aggettivo già si capisce che vogliano essere tranquillizzati. Mi chiedono che cosa debba fare Sinner. Vincere, esattamente ciò che sta facendo e che ha fatto anche ieri contro Djokovic. Liberoquotidiano.it - Adriano Panatta, "è kryptonite per Sinner": chi è il vero avversario in campo di Jannik Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), che sia sugli scranni della Domenica Sportiva o più semplicemente in strada tra la gente, ormai viene tempestato di domande su, astro “crescente” del tennis mondiale, capace di portare l'Italia in cima alla classifica ATP. Un risultato storico, oltre ai due Slam conquistati nel 2024 e a tutte le altre vittorie. Lo stesso, alla DS, racconta: “Agli inizi mi ponevano interrogativi semplici ‘Come sta?'. ‘Bene, grazie', era l'unica risposta possibile. Oggi le richieste risultano variegate, e più complesse. C'è la maledetta questione Wada e dall'aggettivo già si capisce che vogliano essere tranquillizzati. Mi chiedono che cosa debba fare. Vincere, esattamente ciò che sta facendo e che ha fatto anche ieri contro Djokovic.

