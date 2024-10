Lanazione.it - A Firenze il festival della transizione ecologica

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Si terrà adal 17 al 20 ottobre la terza edizione del, quattro giorni dicon tanti eventi diffusi che prevedono approfondimenti, dibattiti, incontri, proiezioni cinematografiche e laboratori per bambini. In questa edizione delognuno potrà farsi la propria idea grazie ai numerosi appuntamenti che si svolgeranno per quattro giorni in città. L'evento, organizzato dall'associazione Il Villaggio dei Popoli in collaborazione con Comune die Fondazione Cr, oltre a numerosi sponsor privati, si terrà presso il Parc, il complesso delle Murate e la biblioteca delle Oblate, oltre a varie sedi nel territorio fiorentino.