Washington Post: «Hamas pianificava un 11 settembre contro Tel Aviv» (Di domenica 13 ottobre 2024) Anni prima dell’assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un’ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele, che prevedevano anche l’abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Lo scrive il Washington Post, entrato in possesso di documenti del gruppo palestinese sequestrati dall’Idf. Secondo Yediot Ahronoth, l’obiettivo teorico di Hamas nei piani svelati dal WashPost erano le torri dell’area nell’area metropolitana di Gush Dan, la più densamente abitata dello Stato ebraico, non lontana dal centro di Tel Aviv. Yahya Sinwar (Ansa). Lettera43.it - Washington Post: «Hamas pianificava un 11 settembre contro Tel Aviv» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Anni prima dell’assalto del 7 ottobre 2023, i leader diavevano pianificato un’ondata molto più aggressiva di attacchi terroristiciIsraele, che prevedevano anche l’abbattimento di due grattacieli di Telin stile 11. Lo scrive il, entrato in possesso di documenti del gruppo palestinese sequestrati dall’Idf. Secondo Yediot Ahronoth, l’obiettivo teorico dinei piani svelati dal Washerano le torri dell’area nell’area metropolitana di Gush Dan, la più densamente abitata dello Stato ebraico, non lontana dal centro di Tel. Yahya Sinwar (Ansa).

