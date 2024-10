Lanazione.it - "Tesei presidente e noi raddoppiamo"

(Di domenica 13 ottobre 2024) PERUGIA – "Forza Italia sarà il perno della coalizione di centrodestra, i sondaggi ci danno in forte crescita. Sosterremmo lealmente Donatellae vorremmo essere protagonisti di questa nuova stagione e se il buongiorno si vede dal mattino, mi sembra che il clima sia molto positivo. Sono convinto che Donatellasarà ancoradi regione con una Forza Italia diversa, nel senso che avrà il doppio dei consensi che ha avuto in occasione delle altre elezioni regionali". A dirlo è il ministro degli esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenuto insieme ad altri esponenti del partito alla Conferenza nazionale Enti Locali degli Azzurri, in svolgimento a Perugia.