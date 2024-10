Ternana-Ascoli 3-1, Fere implacabili (Di domenica 13 ottobre 2024) Terni, 13 ottobre 2024 – La Ternana torna a vincere e a convincere dopo il mezzo passo falso del pari interno col Campobasso. Al “Liberati” l’Ascoli dell’ex Di Carlo nulla può contro i rossoverdi di mister Abate che nel primo tempo, facendo la gara, non trovano la rete sfiorandola più volte ( con Capuano, Curcio e Cianci), poi nella ripresa mettono definitivamente al tappeto gli avversari. Comincia Cianci, sesta rete stagionale, che al 10’ ribatte in rete la parata di Livieri su tiro dalla distanza di Curcio; poi è quest’ultimo al 18° a riprendere d’istinto il traversone di Cicerelli respinto ancora da Livieri, siglando il raddoppio e il primo gol con le Fere. La partita finisce qui. L’Ascoli non dà segni di reazione e la Ternana gestisce il risultato. Sport.quotidiano.net - Ternana-Ascoli 3-1, Fere implacabili Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Terni, 13 ottobre 2024 – Latorna a vincere e a convincere dopo il mezzo passo falso del pari interno col Campobasso. Al “Liberati” l’dell’ex Di Carlo nulla può contro i rossoverdi di mister Abate che nel primo tempo, facendo la gara, non trovano la rete sfiorandola più volte ( con Capuano, Curcio e Cianci), poi nella ripresa mettono definitivamente al tappeto gli avversari. Comincia Cianci, sesta rete stagionale, che al 10’ ribatte in rete la parata di Livieri su tiro dalla distanza di Curcio; poi è quest’ultimo al 18° a riprendere d’istinto il traversone di Cicerelli respinto ancora da Livieri, siglando il raddoppio e il primo gol con le. La partita finisce qui. L’non dà segni di reazione e lagestisce il risultato.

Ternana-Ascoli 3-1 - le pagelle del match : Capuano certezza totale. Decisivo Alessio Curcio - Le pagelle rossoverdi di Ternana-Ascoli 3-1: Vannucchi 6 altra serata di relativa tranquillità. Ordinaria amministrazione e qualche brivido quando viene chiamato dai compagni nel giocare con palla a terra. Si districa comunque con freddezza. Nel recupero subisce la marcatura su rigore di... (Ternitoday.it)

Ternana-Ascoli 3-1 - secondo tempo da manuale per le Fere - Venticinquesima sfida ufficiale tra Ternana-Ascoli. Le due squadre si ritrovano al Liberati a distanza di poco meno di sei dall’ultima vittoria dei bianconeri, sul terreno del Liberati. Al momento le due squadre sono distanziate da nove punti: i ragazzi di Ignazio Abate arrivano da una striscia... (Ternitoday.it)

Serie C 2024/2024 - Cianci-Curcio-Caballero : tris della Ternana sull’Ascoli - Non si ferma la Ternana, che vince 3-1 sull’Ascoli nel posticipo del Girone B di serie C e si porta a quota 20 punti in testa alla classifica con Entella e Pescara, che però ha una partita da recuperare. Al 54? Curcio tira da fuori area e la respinta di Livieri finisce sui piedi di Cianci che sblocca la gara. (Sportface.it)