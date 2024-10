"Spero di rendere Siena fiera di me. Cresciuta con il fazzoletto al collo" (Di domenica 13 ottobre 2024) Bellezza nella bellezza. Non c’era forse luogo più adatto della Loggia dei Nove, la splendida terrazza di Palazzo Pubblico che si affaccia sulle colline senesi, per il saluto della città a una delle sue bellezze più raccontate di questi giorni, la ventiquattrenne Ofelia Passaponti, incoronata Miss Italia 2024. Ma nonostante la solennità del luogo l’incontro di ieri è stato tutto fuorché formale. Emozioni genuine, senza alcun filtro di maniera, per accogliere nella sua città una senese che torna da un’esperienza da sogno e si prepara rincorrerne tanti altri. A portarle il saluto dei suoi concittadini, il sindaco Nicoletta Fabio, amica della famiglia Passaponti e legata alla miss da uno dei legami più profondi che la gente di Siena porti nel cuore, quello della Contrada. "Ho visto nascere questa ragazza – ha raccontato la prima cittadina – e l’ho vista crescere. Lanazione.it - "Spero di rendere Siena fiera di me. Cresciuta con il fazzoletto al collo" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Bellezza nella bellezza. Non c’era forse luogo più adatto della Loggia dei Nove, la splendida terrazza di Palazzo Pubblico che si affaccia sulle colline senesi, per il saluto della città a una delle sue bellezze più raccontate di questi giorni, la ventiquattrenne Ofelia Passaponti, incoronata Miss Italia 2024. Ma nonostante la solennità del luogo l’incontro di ieri è stato tutto fuorché formale. Emozioni genuine, senza alcun filtro di maniera, per accogliere nella sua città una senese che torna da un’esperienza da sogno e si prepara rincorrerne tanti altri. A portarle il saluto dei suoi concittadini, il sindaco Nicoletta Fabio, amica della famiglia Passaponti e legata alla miss da uno dei legami più profondi che la gente diporti nel cuore, quello della Contrada. "Ho visto nascere questa ragazza – ha raccontato la prima cittadina – e l’ho vista crescere.

