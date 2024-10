Liberoquotidiano.it - "Pronti a farlo". Landini paralizza ancora l'Italia? L'ultima intimidazione

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il governo non aumenterà le tasse. A riguardo Giancarlo Giorgetti è stato chiaro, anzi, chiarissimo. Eppure qualcuno sembra non voler sentire. E così, ecco che Mauriziotorna a minacciare. "Se il governo non ci ascolta siamoanche ad arrivare allo sciopero generale - afferma il segretario della Cgil intervistato dal Tg3 -. Noi non solo diciamo che non bisogna tagliare la spesa sociale, ma che va aumentata: bisogna aumentare la spesa sanitaria, perché così la sanità non funziona, e bisogna aumentare la spesa per le scuole. Bisogna aumentare i salari dei lavoratori. Quindi abbiamo già detto al governo non solo che non deve tagliare, ma che deve andare a prendere i soldi dove sono: investendo sul fisco e andato a prendere le risorse".