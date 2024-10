Portano in ospedale amico colto da malore, nell'auto nascosti attrezzi da scasso (Di domenica 13 ottobre 2024) A luci spente hanno imboccato la Tangenziale. Poi sono giunti al pronto soccorso, perché un amico aveva avuto un malore dopo aver assunto droga. Nel veicolo, ben nascosti, c'erano attrezzi atti allo scasso. Tre stranieri, senza fissa dimora, sono stati denunciati.auto a luci spente nel Romatoday.it - Portano in ospedale amico colto da malore, nell'auto nascosti attrezzi da scasso Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A luci spente hanno imboccato la Tangenziale. Poi sono giunti al pronto soccorso, perché unaveva avuto undopo aver assunto droga. Nel veicolo, ben, c'eranoatti allo. Tre stranieri, senza fissa dimora, sono stati denunciati.a luci spente nel

