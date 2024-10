Thesocialpost.it - Partorisce dopo l’asportazione di un grave tumore in testa: “Primo caso al mondo”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una mamma di 36 anni ha da poco partorito il suofiglio nonostante la gravidanza sia stata complicata dall’insorgenza di unlocalizzato nella scatola cranica, ovvero condrosarcoma del clivus. Il condrosarcoma è unraro della cartilagine, che di solito colpisce le ossa lunghe. In gravidanza, fino ad oggi, sono stati descritti pochissimi casi, ma mai nessuno era localizzato nel cranio e per di più durante una gravidanza. È successo all’ospedale Sant’Anna di Torino, a darne notizia la Città della salute e della scienza, di cui fa parte l’ospedale ostetrico-ginecologico.Leggi anche: Kate Middleton sarà ricoverata ancora in ospedale: “Nuova operazione chirurgica” Il condrosarcoma, unmaligno della cartilagine, tipicamente colpisce le ossa lunghe, ma in questosi è sviluppato nel clivus, una struttura ossea situata alla base del cranio.