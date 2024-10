Ilgiorno.it - Omicidio a Rozzano, la città si è svegliata arrabbiata: “L'assassino di Manuel Mastrapasqua deve marcire in carcere”

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 - Laè andata a dormire con la notizia che l'diera stato arrestato e si ècon la consapevolezza che ad uccidere un bravo ragazzo è stato un altro ragazzo di, molto più giovane, Daniele Rezza 19 anni. E la rabbia è esplosa in maniera esponenziale. Sui social è stata lanciata una manifestazione spontanea che si terrà questa sera alle 19 in piazza foglia, la piazza del Municipio. Una fiaccolata come segno di vicinanza alla famiglia di. Verosimilmente saranno in tanti a partecipare. Ci sarà quellache è stanca di vivere nella paura e nel terrore. Quellache non concepisce la violenza e non accetta che un ragazzo possa morire per una rapina da pochi euro. E sempre sui social è stata lanciata una raccolta fondi per stare vicino alla famiglia e contribuire alle spese dei funerali.