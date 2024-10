Quotidiano.net - Nel passato del dottor Malempin tutta la maestria di Simenon

(Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – Il presente visto alla luce del. E di unanche lontano, quello dell’infanzia vissuta dal protagonista con i suoi genitori. Protagonista è un medico, Édouard(da qui il titolo del romanzo) che ha un figlio piccolo che si ammala di difterite maligna. Naturalmente questa situazione del piccolo contribuisce a riportarlo sempre più spesso a contatto con tracce vive della sua infanzia, quando magari si ammalava e la cosa gli consentiva di “fare assenza”, cioè di non andare a scuola, offrendogli giornate di libero e inatteso respiro.porta sulla scena figure appartenute all’infanzia di, nella mente del quale si sono bene incise. Come la simpatica e tonda zia giovane poi colpita da follia e come lo zio Tesson, al quale i suoi genitori dovevano del denaro e che a un certo punto sparì misteriosamente.