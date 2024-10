Nerdpool.it - Mario & Luigi: Fraternauti alla carica – Un trailer ci presenta il titolo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nintendo ha pubblicato undi approfondimento per il prossimodedicato a. Questo primo deep dive ci mostra l’incipit della storia di questo nuovo gioco, così come ricordarci alcune delle caratteristiche della saga di RPG dedicata ai famosi fratelli. Ini due idraulici dovranno rimettere al loro posto Elettria, un luogo che prima di un non precisato cataclisma era un continente unico ora diviso in isole più piccole e sparse per il mare. Per farlo, dovranno navigare attraversare le acque e combattere contro pirati e mostri! Il combattimento e l’esplorazione Il combattimento rispecchia lo stile classico di tutti i titoli RPG di, infatti, il tempismo risulterà nuovamente fondamentale per mettere a segno i proprio colpi, così come per evitare quelli del nemico.