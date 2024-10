Lei licenziata, lui in esubero: “Lotteremo per le nostre figlie” (Di domenica 13 ottobre 2024) Ferrara, 13 ottobre 2024 – C’è un po’ di mare negli occhi chiari, che richiamano il verde della sciarpa che ha al collo. Quella del sindacato. Bandiere e rabbia, l’altro giorno davanti alla sede Confindustria di Ferrara. Lei era lì. Patrizia Trombini, 52 anni, due figlie di 13 e nove anni. E’ una dei 77 licenziati della Regal Rexnord di Masi Torello che, nel paese di poco più di 2000 abitanti, chiamano ancora Tollok. “Siamo andati per lavorare, ci hanno cacciato”, guarda in faccia la realtà. Che fa male. A pochi chilometri c’è Copparo, la Berco, oltre il tavolo – colazione e cena, a pranzo sono al lavoro – il volto di suo marito. Si chiama Ivan Boarini, 54 anni. Lavora alla Berco, che nei giorni scorsi ha annunciato un piano per la sede di Copparo di 480 esuberi, 70 a Castelfranco Veneto. Un terremoto in paese, in una provincia che si sta perdendo il metalmeccanico. Ilrestodelcarlino.it - Lei licenziata, lui in esubero: “Lotteremo per le nostre figlie” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ferrara, 13 ottobre 2024 – C’è un po’ di mare negli occhi chiari, che richiamano il verde della sciarpa che ha al collo. Quella del sindacato. Bandiere e rabbia, l’altro giorno davanti alla sede Confindustria di Ferrara. Lei era lì. Patrizia Trombini, 52 anni, duedi 13 e nove anni. E’ una dei 77 licenziati della Regal Rexnord di Masi Torello che, nel paese di poco più di 2000 abitanti, chiamano ancora Tollok. “Siamo andati per lavorare, ci hanno cacciato”, guarda in faccia la realtà. Che fa male. A pochi chilometri c’è Copparo, la Berco, oltre il tavolo – colazione e cena, a pranzo sono al lavoro – il volto di suo marito. Si chiama Ivan Boarini, 54 anni. Lavora alla Berco, che nei giorni scorsi ha annunciato un piano per la sede di Copparo di 480 esuberi, 70 a Castelfranco Veneto. Un terremoto in paese, in una provincia che si sta perdendo il metalmeccanico.

