Ilrestodelcarlino.it - Le tigri vogliono conquistare Perugia. Candi: "Avanti tutta con pazienza"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Altra partita lontano da casa per la Megabox. Dopo il punto conquistato a Firenze, oggi alle 17 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta la Bartoccini-Mc Restauri al Pala Barton di. "Questa settimana abbiamo preparato con molta attenzione la trasferta di, lavorando tanto su di noi, principalmente, e studiando al meglio le nostre avversarie – avvisa la centrale Sonia, capitana delle-. Siamo una squadra abbastanza nuova, e per questo motivo tanti meccanismi devono essere ancora costruiti e vanno create quelle sinergie che ancora non si sono perfezionate. Siamo un bellissimo gruppo, un bel mix tra atlete esperte e giovani che hanno già dimostrato il loro valore in A1. Dobbiamo averee continuare a lavorare in palestra per perfezionare i nostri automatismi, anche perché Radovic è arrivata da poche settimane".