La Fiera del tartufo si prepara a un altro pienone Sfida tra i migliori cani a caccia dell’oro dei boschi

La 'cerca' del tartufo diventa sempre più internazionale. Con cinque cani in arrivo dalla Svizzera per cercare di strappare lo scettro ai lagotto e setter nostrani. La seconda giornata della Fiera del tartufo di Sant'Agata Feltria si apre oggi con la gara di cani da tartufo. Sono una trentina gli iscritti: il via alle 9 nel parco Montefeltro a due passi da piazza Garibaldi. È qui che i cani, di cui 5 arrivati da Lucerna con i loro padroni, dovranno trovare il maggior numero di palline di tartufo nel minor tempo possibile. A premiare i concorrenti a quattro zampe dal miglior olfatto saranno il sindaco Goffredo Polidori e il presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni, alle 11.30 in Piazza Garibaldi. Per la Fiera di Sant'Agata Feltria oggi si prospetta un'altra domenica da tutto esaurito. La prima giornata ha esordito con il pubblico delle grandi occasioni.

