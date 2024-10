361magazine.com - Grande Fratello, il consiglio di Pamela per Yulia

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di domenica 13 ottobre 2024), ildide Le Non è la Rai per. Ecco cosa è emerso, nelle ultime orede Le Non è La Rai ha lasciato preziosi consigli per. La giovane modella sta affrontando un periodo delicato all’interno della Casa poiché si ritrova spesso ad affrontare scontri e confronti con Jessica ed altri inquilini dopo essersi avvicinata a Giglio. Leggi anche–> Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti Ecco cosa è emerso nelle ultime ore Eleonora dichiara: “Tanta spensieratezza devi avere, te lo meriti. Fatelo, avete voglia di scoprirvi, di fare, lasciatevi trasportare da tutto questo”. La cantante afferma: “Quello che vi siete detti non mi interessa, mi interessa che tu stia bene”.