Escursionista precipita per 50 metri e muore

È morto sul colpo un escursionista tedesco che – sabato 11 ottobre, verso mezzogiorno – è scivolato lungo una parete rocciosa sul sentiero delle rocce di Velloi (BZ), facendo un volo di 50 metri. Pronto l'intervento degli operatori del soccorso alpino che hanno raggiunto immediatamente il

Tragedia in Valsolda - precipita dal sentiero : morto un escursionista - Tragedia nella tarda mattinata di oggi 11 ottobre in Valsolda località Santa Margherita. Intorno a mezzogiorno i soccorsi del 118 si sono attivati in codice rosso per un escurisionista che sarebbe precipitato dal sentiero in un luogo impervio. Sul posto il soccorso alpino della delegazione... (Quicomo.it)

