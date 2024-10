Iltempo.it - Chiamamifaro, di chi è figlia la new entry di Amici

(Di domenica 13 ottobre 2024) La puntata di “” del 13 ottobre 2024 si è aperta con una sfida di canto molto attesa: la cantante e allieva Alena ha dovuto affrontare, ladi Cristina Parodi e Giorgio Gori. A giudicare le due cantanti è stato Charlie Rapino, musicista, produttore discografico e talent scout. Dopo le prime due esibizioni, Maria ha spiegato al giudice esterno di poter ascoltare le due ragazze in un'altra interpretazione. Tuttavia, Rapino non ha avuto dubbi: “Maria, io sono soddisfatto così”, ha detto. “Il mio lavoro, a volte anche contro voglia, si basa molto sull'istinto, che mi dice se un artista o un prodotto possono funzionare. Qui abbiamo due mondi molto diversi. Alena è un'ottima cantante ma appartiene a un contesto già visto;, invece, porta qualcosa di nuovo e interessante. È molto attuale, anche solo per il nome e l'approccio che ha.