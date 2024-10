Bergamo, le nuove docce per i senzatetto: «Opera di dignità» (Di domenica 13 ottobre 2024) CITTÀ. In via Conventino sette box (erano 4) e sala d’attesa. Don Trussardi (Caritas): «Gli accessi sono raddoppiati». Ecodibergamo.it - Bergamo, le nuove docce per i senzatetto: «Opera di dignità» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CITTÀ. In via Conventino sette box (erano 4) e sala d’attesa. Don Trussardi (Caritas): «Gli accessi sono raddoppiati».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley Bergamo 91 - svelate le nuove divise per la stagione al via il 6 ottobre - SERIE A1 FEMMINILE. Presentate le divise per la nuova stagione: prima maglia rossoblù, seconda bianca, per il libero giallonera. Sabato 28 e domenica 29 torneo a Busto Arsizio, il 6 ottobre debutto in campionato. (Ecodibergamo.it)

Il Volley Bergamo 1991 svela le nuove divise : “Green e grintose” - Il campionato prenderà ufficialmente il via nel fine settimana di 6 ottobre, la prima di campionato per le rossoblù di coach Parisi sarà a Perugia, poi a Busto nella seconda giornata per poi fare l’esordio in casa il 20 ottobre contro Talmassons. 800 spettatori di media a partita abbiamo vinto la sfida del pubblico superando anche il basket”. (Bergamonews.it)

Nuove tensioni nel carcere di Bergamo : detenuto aggredisce quattro agenti - IN VIA GLENO. Prima ha dato in escandescenze. Poi, quando la polizia penitenziaria ha provato a placarlo, si è scagliato contro alcuni agenti malmenandoli fino a rendere necessario il ricorso alle cure mediche. Nella casa circolandariale un incotnro anche con la sindaca Elena Carnevali. (Ecodibergamo.it)