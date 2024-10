Ilgiorno.it - Addio a Giorgio Lamperti anima del circolo “Ascani“

(Di domenica 13 ottobre 2024) È morto all’età di 77 anni(nella foto), fondatore e presidente delfotografico cassanese “Gino“. Personaggio molto noto in città, si è spento nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Treviglio. Lascia la moglie e due figli. L’annuncio è stato dato sui social, numerosi i commenti di condoglianze dei cittadini. Fra di loro sono in tanti a conservare il proprio ritratto scattato da. Si deve ala creazione dal nulla delfotografico Ginonel 1974. In questi 50 di attività, sono stati molti gli appassionati di fotografia che hanno affinato le loro tecniche grazie al suo supporto teorico-tecnico. Non mancano i messaggi di cordoglio bipartisan dei politici locali.