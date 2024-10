“200% Lupo” di Alexs Stadermann: Il Sequel Animato in Uscita al Cinema (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 24 ottobre 2024, arriva al Cinema con Notorious Pictures il film d’animazione “200% Lupo”, diretto da Alexs Stadermann. Il film è il seguito del successo di “100% Lupo” (2020) e riprende le avventure del giovane Freddy Lupin, un barboncino mannaro alle prese con nuove sfide. Freddy Lupin: Nuove Avventure per il Barboncino Mannaro Il nuovo capitolo dell’avvincente saga animata, tratto dal libro di Jayne Lyons, vede Freddy trasformato accidentalmente in un Lupo mannaro adulto. Prima di diventare il leader del branco, dovrà affrontare imprevisti e ristabilire l’equilibrio cosmico dopo che uno spirito lunare viene portato sulla Terra. Accompagnato dai suoi amici cani, Freddy vivrà una nuova avventura emozionante tra creature magiche e nemici insidiosi. Dailyshowmagazine.com - “200% Lupo” di Alexs Stadermann: Il Sequel Animato in Uscita al Cinema Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 24 ottobre 2024, arriva alcon Notorious Pictures il film d’animazione “”, diretto da. Il film è il seguito del successo di “100%” (2020) e riprende le avventure del giovane Freddy Lupin, un barboncino mannaro alle prese con nuove sfide. Freddy Lupin: Nuove Avventure per il Barboncino Mannaro Il nuovo capitolo dell’avvincente saga animata, tratto dal libro di Jayne Lyons, vede Freddy trasformato accidentalmente in unmannaro adulto. Prima di diventare il leader del branco, dovrà affrontare imprevisti e ristabilire l’equilibrio cosmico dopo che uno spirito lunare viene portato sulla Terra. Accompagnato dai suoi amici cani, Freddy vivrà una nuova avventura emozionante tra creature magiche e nemici insidiosi.

‘200% LUPO’ di Alexs Stadermann al cinema dal 24 ottobre con Notorious Pictures - Attraverso un racconto ricco di divertimento e colpi di scena, quindi, il film affronta tematiche universali come l’importanza dell’amicizia e la scoperta di se stessi. . Notorious Pictures presenta 200% Lupo un film di Alexs Stadermann distribuito da Notorious Pictures dal 24 ottobre solo al cinema Uscirà al cinema il 24 ottobre con Notorious Pictures il film d’animazione 200% Lupo di Alexs ... (Romadailynews.it)